Denizli OSB'de istihdam garantili kurs başladı

DENİZLİ (İHA) - Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yönetim Kurulunun, sanayicinin nitelikli işgücüne katkı sağlamak amacıyla organize ettiği 'Tekstil Model Makineci' kursu başladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Honaz İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Honaz Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında 14 işsize 352 saat "Tekstil Model Makineci Eğitimi", Denizli Organize Sanayi Bölgesi DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezinde verilecek. Eğitimler, Tekstil Teknolojisi öğretmenleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Kursiyerlere kurs süresince günlük 166 TL harçlık ödenecek. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Denizli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarında istihdam edilecek. Böylelikle hem sanayicinin işgücü ihtiyacı karşılanıp hem de kursiyerlerin istihdamı sağlanacak.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, yaptığı açıklamada; "Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Kurulumuz nitelikli işgücü arayışında olan sanayicimizi yalnız bırakmıyor. Proje ortaklarımızla birlikte 'Tekstil Model Makineci' kursumuzu açtık. Bu kursta Organize Bölgemiz firmalarımızın tekstil makineci ihtiyacını gidereceğiz. Ayrıca 14 kursiyerimize de istihdam garantisi sağlayan bir kurs açtık. Kursiyerlerin eğitim ihtiyaçlarını firmalarımız ile birlikte sağlıyoruz. Mesleki Eğitim bizim için önemli. Kursa istihdam garantisi veren firmalarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Kurslarımız bölgemizin Mesleki Eğitim Merkezinde, 'Tekstil Teknolojileri' alanında uzman usta öğreticiler ve öğretmenler tarafından verilecektir. Kurs sonunda katılımcılara kursa katılım belgesi verilecek ve kursiyerlerimize ayrıca günlük harcırah ödenecektir. Bölgemizin insan gücü ihtiyacını karşılamaya dönük kursları her zaman açıp gençlerin istihdamını da sağlayan çalışmalara hız veriyoruz" dedi.

Genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri karşılanacak olan 14 kursiyerle başlayan kurs, 06 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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