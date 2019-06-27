Denizli'nin 2019'daki haşhaş üretim hedefi 13 bin 500 ton

Tarım ve Orman Denizli İl Müdür Yardımcısı Nejdet Demir, 2019 yılı tahminlerine göre de kentte 112 bin 500 dekar alanda gerçekleşecek 13 bin 500 ton haşhaş üretimi ile Türkiye genelinde 3'üncü kent olma hedeflerinin olduğunu söyledi.

Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Koordinatörlüğünde yürütülen 'Geliştirilen Haşhaş Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde 'Haşhaş Tarla Günü' gerçekleştirildi. Etkinliğe Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, İl Müdürü Yardımcısı Nejdet Demir, Denizli TMO Şube Müdürü Muzaffer Özaslan, ilçe müdürleri, teknik personeller ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Törende konuşan Demir, haşhaşın Denizli'nin önde gelen tarım ürünlerinden biri olduğunu söyledi. Haşhaşın Denizli için stratejik bir önemi olduğunu aktaran Demir, "İlimizde haşhaş üretiminin yüzde 75'i Çivril, Acıpayam, Çal ve Baklan ilçelerimizde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla üreticilerimiz için yüksek verim ve kaliteye sahip çeşitlerin geliştirilmesi çiftçimiz ve ülke ekonomimiz açısından son derece önemlidir. Bakanlığımız olarak bizlerde çiftçilerimizin gelirinin artması, üretimde kalitenin yükselmesi için üreticilerimizi yeni çeşitler ile tanıştırma gayreti ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Denizli 2018 yılında 74 bin 500 dekar alanda 12 bin ton, 2019 yılı tahminlerine göre de 112 bin 500 dekar alanda gerçekleşecek 13 bin 500 ton haşhaş üretimi ile ülkemiz sıralamasında 3'üncü durumda bulunmaktadır" dedi.

Kentte 5 çeşit haşhaş ekimi yapıldı

Kentte toplamda 5 çeşit haşhaş ekimi yapıldığını kaydeden Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uyguladığımız proje kapsamında 'Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü' tarafından geliştirilen Çelikoğlu ve Hüseyinbey çeşitleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından geliştirilen Ofis-1 ve Ofis-2 çeşitleri ile çiftçimize ait 1 adet yerel çeşit olmak üzere toplamda 5 çeşit haşhaşın ekimi sonbaharda gerçekleştirilmiştir. Yapılacak hasat sonunda verim ve kalite yönünden öne çıkan çeşitler çiftçilerimize duyurularak, ekim yapmak isteyen çiftçilerimiz tohum temini için Toprak Mahsulleri Ofisi ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine yönlendirilecektir.

Gerçekleştirdiğimiz tarla günümüzün ülkemiz tarımına ve Denizli çiftçisine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından demonstrasyon parsellerinin tanıtımına geçilerek, ekimi gerçekleştirilmiş olan çeşitlerin incelendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA