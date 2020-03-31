Denizli'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Denizli'de bazı belediye başkanlarıyla siyaset, spor ve eğitim dünyasından önde gelen isimler Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceklerini açıkladı.

Denizli'de bazı belediye başkanlarıyla siyaset, spor ve eğitim dünyasından önde gelen isimler Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceklerini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya 6 maaşıyla destek sağlayacağını ifade etti.

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin de sosyal medya paylaşımında, "Kampanyaya 50 bin lira destek de Çetin Şirketler Grubu'ndan. El ele gönül gönüle vererek birlikte başaracağız inşallah." ifadesini kullandı.

Ak Parti İl Başkanı Necip Filiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 100 bin liralık bağış ile katıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kampanyaya 6 aylık maaşını, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural bir maaşlarını bağışlayacaklarını duyurdu.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık da kampanyaya 3'er maaşlarını bağışlayarak destek olacak.

AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, kampanyaya aile şirketlerinden yaptığı 100 bin liralık bağış ile katıldığını açıkladı.

Kaynak: AA