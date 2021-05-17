Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti
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Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti

Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de dün gece taksi ile motosikletin çarpışması neticesinde ağır yaralanan kurye, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'de dün gece taksi ile motosikletin çarpışması neticesinde ağır yaralanan kurye, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yemek götüren motosikletli kurye 42 yaşındaki Bayram Kurt'un kullandığı 20 BK 668 plakalı motosiklet ile Ahmet S. idaresindeki 20 T 0168 plakalı taksi ile çarpışmıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Kurt, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Taksi sürücüsü Ahmet S., ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Bayram Kurt'un çiğ köfte dükkanında çalıştığı öğrenildi. - DENİZLİ

Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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