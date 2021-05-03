Denizli'de kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye para cezası
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Denizli'de kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye para cezası

Denizli'de kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 13 kişiye 16 bin 32 lira ceza uygulandı.

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 13 kişiye 16 bin 32 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine kentteki 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 13 kişiye 16 bin 32 lira ceza kesildi.

Ayrıca 3 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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