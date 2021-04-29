Denizli'de kaçak kazı yapan 3 şüphelinin evinde 200 sikke ele geçirildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüphelinin evlerinde 200 sikke ile 75 tarihi eser bulundu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüphelinin evlerinde 200 sikke ile 75 tarihi eser bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.T, Ü.A. ve B.T'yi Özdemirci Mahallesi'nde kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 200 sikke, 75 tarihi eser niteliğinde obje, heykel figürü yer alan taş ile dedektörler ve kazı aletleri ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan eserlerin Denizli Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

İşlemleri devam eden zanlılara sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek