Denizli'de "drone" destekli uyuşturucu operasyonu

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda 93 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bekilli ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 4 aydır devam eden teknik ve fiziki takibin ardından önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

"Chaco" isimli dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda 93 kilogram esrar, mısır tarlası ve ormanlık alanda da 65 kök Hint kenevirini bulundu.

Uyuşturucu operasyonunda drone da kullanıldı.

Kaynak: AA