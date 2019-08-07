Denizli'de alzaymır hastası yaşlı adam kayboldu

07.08.2019 23:24

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karahisar Mahallesi'nde oturan 87 yaşındaki alzaymır hastası Musa Yanbaş, öğle saatlerinde evden ayrıldı.

Yanbaş'ın evde olmadığını fark ederek arayan ailesi, yaşlı adamı bulamayınca jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine durumu bildirdi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA