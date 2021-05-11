Denizli'de 100 kişilik grup Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı
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Denizli'de 100 kişilik grup Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

Denizli'de 100 kişilik grup Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de bir grup vatandaş, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin eylem yaptı.

Denizli'de bir grup vatandaş, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Hamza Öztürk, "İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bugünde kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir" dedi.

Denizli'de yaklaşık 100 kişilik bir grup Mescid-i Aksa'da meydana gelen olaylara ilişkin 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanına toplanarak açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Hamza Öztürk, Kudüs'ten vazgeçmenin mümkün olmadığını Müslümanlar için en çetin imtihan olduğunu belirtti. Açıklamanın devamında ise Kudüs'ün mutalaka özgürlüğe kavuşacağını belirten Öztürk, "Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak yer alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar da mutlaka birliğe kavuşacaktır. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Ümmetin meselesidir. Siyonist Terör örgütü İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bugünde kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir" ifadeleri yer aldı.

"Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde bu durumu çözmeli"

Daha sonra araçlarına binen grup Filistin bayrakları ile şehir turu attı. Konvoya katılan Ahmet Eryılmaz, "Tabi yaşanan olay Müslümanlar adına utanç verici. Mescid-i Aksa sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların değil, bütün Müslümanların. Mescid-i Aksa'yı korumak uğruna verdikleri fedakarlıkta bulunmak zorunda. Mescid-i Aksa'yı korumak sadece Filistinlilerin işi değil, tüm Müslümanların da görevidir. Biz bu arada tepkimizi ortaya koymazsak, bir şeyler yapmazsak, bunun hesabını da veremeyiz. Bunun hesabını Allah'a veremeyiz. Dolayısıyla müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde bu durumu çözmeli" dedi. - DENİZLİ

Denizli'de 100 kişilik grup Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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