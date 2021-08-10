Denizli bisikletçilerden büyük başarı
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Denizli bisikletçilerden büyük başarı

Denizli bisikletçilerden büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Şampiyonası Aksaray etabında NF Kimya Denizli Bisiklet Takımı fark yaptı.

Türkiye Şampiyonası Aksaray etabında NF Kimya Denizli Bisiklet Takımı fark yaptı. Mustafa Tekin 78 kilometre Gençler Yol yarışında, Erdem Arım ise 30 kilometre Kriteryum Yarışında birinci oldu. Takım klasmanında Berkant Taşçı, Said Mirza Erken ve Erdem Arım'dan oluşan 15-16 yaş Yıldız A Takımı, 77 kilometre yol yarışını ilk sırada tamamlayarak şampiyon oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 4-5 Ağustos 2021 tarihlerinde Aksaray'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışları düzenlendi. Genel Klasman Türkiye Şampiyonası Aksaray Etabında 187 Erkek, 31 Kadın sporcu pedal çevirdi. Denizli Bisiklet Takımı 4 sporcu ile yarışlarda yer aldı. Antrenörlüğünü eski milli bisikletçiler Hakan Yıldırım ve Ali Aktaş'ın yaptığı Denizlili bisikletçiler, hem bireysel de hem de takım halinde kürsüde yer aldı.

Bisiklet takımı sporcusu Mustafa Tekin 78 kilometre Gençler Yol yarışında 1 saat 59 dakikayla çizgiyi geçen ilk isim olarak önemli bir başarıya imza attı. Büyük çekişmeye sahne olan Gençler Kriteryum yarışında da podyumda yer almayı başaran Mustafa Tekin, gösterdiği performansla Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Takımın parlayan yıldızı Erdem Arım kariyerinin üçüncü yarışında Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Dik tırmanışların olduğu 30 kilometre mesafeli Kriteryum Yarışında solo kaçışla rakiplerine büyük fark atan Arım, gösterdiği üstün performans ile bisiklet otoriterleri tarafından tam not aldı.

Bursa Uludağ Tırmanma yarışında ilk üçte yer alan, Berkant Taşçı, Said Mirza Erken ve Erdem Arım'dan oluşan 15-16 yaş Yıldız A Takımı, 77 kilometre mesafeli Yol Yarışı sonucunda en iyi dereceyi elde ederek takım klasmanında podyumun en üst basamağında yer aldı. - DENİZLİ

Denizli bisikletçilerden büyük başarı
Denizli bisikletçilerden büyük başarı
Denizli bisikletçilerden büyük başarı
Denizli bisikletçilerden büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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