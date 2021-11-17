DenizBank, anlık swift takip hizmetini mobile taşıdı

DenizBank, Swift GPI sistemi ile, yurt içi ve yurt dışı bankalara yapılan döviz transferlerini, mobil bankacılık kanalı üzerinden anlık izleme hizmetini devreye aldı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre banka müşterileri, ödeme talimatının verilmesinden transferin gerçekleştiği ana kadar gerçekleşen tüm akışı, uçtan uca, kolaylıkla ve adım adım takip edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, bankanın misyonu gereği finansal hizmetlerde süpermarket yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

Teknolojideki uzmanlıkları ile finansal hizmetlerin en hızlı ve kolay şekilde erişilebilirliği konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Eskiduman, "Dijital dönüşüm ile birlikte, müşterilerimizin mobil kanallar üzerinden hizmet ve bilgi alma talebinin ne kadar arttığını da yakından takip ediyoruz. Döviz transferlerinin yoğun görüldüğü dış ticaret işlemlerinde dış ticaret hattımız ve özel paketlerimizle müşterilerimizin zaten yanındaydık. Şimdi DenizBank ürün rafına ilave ettiğimiz yenilik ile müşterilerimizin uluslararası döviz transferlerinin güncel durumunu hızlı, şeffaf ve detaylı olarak, ödeme zinciri boyunca görüntülemesini sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Swift GPI sistemi ile yurt dışı bankalarla yapılan işlemlerde transfer statüsü, bekleme süreleri, aracı ve muhabir bankalar ve alınan masraflara ilişkin bilgilere, ödeme zinciri boyunca hızla ve şeffaflıkla erişilebiliyor.

Ayrıca müşterilerin ilgili işlemlere dair anlık bilgilendirilmesi de mümkün hale geliyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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