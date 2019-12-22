Deniz Türüç: "Türkiye'de kolay maç yok"

22.12.2019 22:39 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:44

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Deniz Türüç, Beşiktaş galibiyeti sonrası, "3 puan aldığımız için mutluyuz. Türkiye'de artık kolay maç yok. Taraftara güven verdiğimiz için mutluyuz" dedi.



Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Deniz Türüç, 3-1'lik Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi. Galip geldikleri için mutlu olduğunu belirten Deniz, "Buradan 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Türkiye'de artık kolay maç yok. 4 büyük takımların puanlar kaybettiğini görüyoruz. Türkiye'de artık kolay maç yok ama şunun mesajını taraftara verdik, şampiyon olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki zor maçlar oluyor, yeniliyorsun bazen ama önemli olan yarışta kalman. Bugün kolay maç olmadı ama galip geldiğimiz için, taraftara güven verdiğimiz için mutluyuz" dedi.



"Takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynarım"



Hocası nerede isterse orada oynamaya hazır olduğunu belirten Türüç, "Uzun bir maratondayız. Sakatlıklar, cezalar, form düşüklüğü oluyor. Önemli olan takım. Sol bek, sağ kanat, 10 numara hocamızın nerede ihtiyacı varsa oynamaya hazırım. Takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Büyük takıma gelmek kolay değil. Her şeyi farklı. Ben değişim sürecini çabuk atlattım. Taraftarı da mutlu etmek isterim. Hep beraber bu aile için elimizden geleni veriyoruz. Kayseri'de 10 numara daha fazla oynadım. 10 numara mevkiinde özelliğim daha iyi. Ama dediğim gibi benim için fark etmiyor nerede oynadığım. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Takım olarak üzerlerinde bir baskı olduğunu söyleyen Deniz, "Başkan soyunma odasına geldi. Ama dedikleri içeride kalsın. Burada konuşmak bize yakışmaz. Hocamız da mutlu. Üzerinde baskı vardı, bizim de üzerimizde baskı vardı. Fenerbahçe'de 1 maç kaybedince hemen her şey değişiyor, bir maç kazanınca da güzel oluyor. Daha 20 maçımız var kupa maçları ile birlikte. Şu maçları yenince şampiyonsunuz. Gerçekçi olalım, bu camia ile mümkün. Neden olmasın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA