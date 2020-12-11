Deniz haydutluğuna karşı mücadele veren Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'i Türkiye komuta etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuna karşı mücadele veren Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'in 25 Haziran-10 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuna karşı mücadele veren Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'in 25 Haziran-10 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadele eden Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151, 25 Haziran-10 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edildi. Komuta görevi törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ