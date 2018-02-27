Dengeler Değişti! ABD, Ham Petrolde En Büyük Üretici Olacak

ABD'nin kaya petrolü üretimindeki artış küresel piyasaları altüst etmeye devam ediyor. IEA başkanı Fatih Birol Tokyo'da yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yıl olmasa da "kesinlikle gelecek yıl" Rusya'yı geride bırakarak en büyük ham petrol üreticisi olacağını belirtti. Birol ayrıca Reuters'a yaptığı açıklamada, "ABD'deki kaya petrolü büyümesi çok güçlü, hızı çok yüksek ... ABD çok yakında bir numaralı petrol üreticisi olacak" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'I GEÇTİ

ABD ham petrol üretimi geçen yıl sonlarında 1970'lerden beri ilk defa, günde 10 milyon varilin üzerine çıkarak, en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

11 MİLYON VARİLİ AŞACAK

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu ayın başında ABD petrol üretiminin 2018 sonuna kadar günde 11 milyon varili aşacağını açıkladı. Bu, ABD'yi 11 milyon varil seviyesinin hemen altında üretim yapan Rusya'nın önüne geçirebilir.

5 YIL DÜŞÜŞ YOK

Birol, ABD'nin petrol üretiminin 2020'den önce zirve yapmasını beklemediği gibi, önümüzdeki dört-beş yıl içinde de üretimde düşüş beklemediğini söyledi.

PİYASALARI ALT ÜST EDİYOR

ABD'de üretimin artması, Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri de dahil olmak üzere, başlıca diğer üreticilerin petrol fiyatlarını desteklemek için üretim kısıntısına gittikleri bir zamanda küresel petrol piyasalarını alt üst ediyor.

PAYI KÜÇÜLÜYOR

Asya'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen piyasaları da dahil olmak üzere giderek daha fazla ülkeye ihraç edilen ABD petrolü, OPEC ve Rusya'nın piyasa paylarını küçültüyor.

OPEC'İN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI

Öte yandan, ABD'nin ham petrol net ithalatı geçtiğimiz hafta 1.6 milyon varil azalarak 4.98 milyon varile düştü. EIA'nın 2001'de verileri kaydetmeye başlamasından bu yana en düşük seviye olan bu rakam, OPEC'in ihracat için onlarca yıldır güvendiği Amerikan piyasasındaki daralmayı gösteriyor.