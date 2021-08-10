Deneme amaçlı dikilen lavanta yüz güldürdü
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Deneme amaçlı dikilen lavanta yüz güldürdü

Deneme amaçlı dikilen lavanta yüz güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2016 yılında uygulanmaya başlanan projeyle, 80 dekar araziye dikilen lavantalar hasat edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2016 yılında uygulanmaya başlanan projeyle, 80 dekar araziye dikilen lavantalar hasat edildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 2016 yılında 80 dekar araziye dikilmek üzere çiftçilere ücretsiz dağıttıklarını ifade etti. Tokdemir, "İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan destek ile alınarak, Kestel ve Yeşilköy'de dikilen lavanta fideleri üreticimize gelir getirmeye başladı. Yaklaşık 30 yıl ömrü olan lavanta bitkisi ilaç sanayisinde, parfüm ve kozmetik alanlarında, deterjan ve temizlik ürünleri gibi bir çok üretim alanında kullanılıyor. 2021 yılı hasat döneminde yaş lavanta bitkisinin kilosu 4 TL'den alıcı buluyor. İlçemizde özellikle kıraç ve eğimli arazilerin değerlendirilmesi için alternatif bir ürün olan lavanta bitkisi, üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Kiçir köyü kırsal alanlarına bu yıl dikilmek üzere, 80 bin adet lavanta fidesini çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtmayı planladık. 2021 yılı lavanta hasat dönemi çiftçilerimize ve ilçemiz hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Deneme amaçlı dikilen lavanta yüz güldürdü
Deneme amaçlı dikilen lavanta yüz güldürdü
Deneme amaçlı dikilen lavanta yüz güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuyumcular altındaki düşüşü 'fırsat' olarak değerlendiriyor
Kuyumcular altındaki düşüşü "fırsat" olarak değerlendiriyor
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