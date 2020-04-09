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Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Türkiye, Politika

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz iktidardan, Cumhurbaşkanından bu süreci bir milli mutabakat meselesi olarak değerlendirmesini bekledik.

09.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:56
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz iktidardan, Cumhurbaşkanından bu süreci bir milli mutabakat meselesi olarak değerlendirmesini bekledik." dedi.

Uysal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insanlığın küresel bir salgın felaketiyle karşı karşıya olduğunu, kriz anında yönetenlerin, yerine getirmesi gereken sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.

AK Parti'nin, bir kriz yönetimi yapmak yerine Türkiye'yi AK Parti'den ibaret gördüğünü, partinin itibarını yönetmeye odaklandığını savunan Uysal, Türkiye'nin, başta hükümet ve yerel yönetimler olmak üzere, tüm milli güç unsurlarını sahaya sürmesi gerektiği bir dönemden geçtiğini belirtti. Uysal, ancak iktidar ve muhalefetin yanlışta yarıştığını iddia ederek, "Biz iktidardan, Cumhurbaşkanından bu süreci bir milli mutabakat meselesi olarak değerlendirmesini bekledik. AKP hükümeti, yerelde belediyelerle işbirliği yapacağına bilakis 'benden başka kimse yardım yapamaz, rol çalamaz' diyerek engelleme girişimleri içerisine düştü. Diğer taraftan muhalefet de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdide mukabil tedbirlere odaklanmak yerine yardım kampanyası üzerinden, yararı olmayan düşük profilli bir gündeme hem kendini hem de ülkeyi sıkıştırdığını görüyoruz." diye konuştu.

Bu krizde insanların bağışıklık sistemi sınandığı kadar, ülkelerin, devletlerin ve yönetimlerin de bağışıklık sisteminin sınandığını öne süren Uysal, "Bugün iktidarın, zincirleme çöküş riskine tedbir üretemediğini görüyoruz." dedi.

Uysal, Genel Kurul gündeminde yer alan infaz düzenlemesi teklifinde de iktidar ve muhalefetin yanlışta yarıştığını savundu. İktidarın, birilerini memnun etmek için koronavirüs salgınının arkasına sığınarak dolaylı yoldan TBMM'ye dayattığını iddia eden Uysal, "Meselenin özünün, adalet sağlamayı bir kenara bırakıp memleketin öncelikleri yerine maalesef kişisel siyasi öncelikleriyle Türkiye'nin gündemine girdiğini görüyoruz. Gerekçelerine baktığımızda meşru bir gerekçe olmadığı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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