Demirtaş'ta su kanalı çilesi bitiyor Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde Demirtaş Barajı'ndan gelen suyu Bursa Ovası'na taşımak için yaklaşık 35 yıl önce yapılan ancak günümüzde apartmanların önünde bir set gibi duran sulama kanalları, Büyükşehir Belediyesi ve DSİ işbirliğinde kaldırılıyor.

Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde Demirtaş Barajı'ndan gelen suyu Bursa Ovası'na taşımak için yaklaşık 35 yıl önce yapılan ancak günümüzde apartmanların önünde bir set gibi duran sulama kanalları, Büyükşehir Belediyesi ve DSİ işbirliğinde kaldırılıyor.



Demirtaş Barajı'ndan gelen suyun Bursa Ovası'na ulaştırılması için DSİ tarafından yaklaşık 35 yıl önce yaptırılan su kanalları, bölgenin imara açılmasıyla apartmanların önünde bir set gibi kaldı. Aktif olarak kullanılmaya devam eden kanallar, binalarına giriş çıkışta zorluk çeken vatandaşların uzun süredir şikayetine konu olurken, kanallar Büyükşehir Belediyesi ve DSİ işbirliğinde kaldırılıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte modern binalar önündeki set ortadan kaldırılmış olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk, DSİ personeli tarafından yapılacak kanal söküm işlemi hakkında Başkan Aktaş ve Milletvekili Esgin'e bilgi verdi.



Kanal engeli kalkıyor



Bursa'nın modern ve sağlıklı bir kent olarak geleceğe taşınması için devletin bütün kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş DSİ ile işbirliğinde imece usulü bir çalışma ile bölgenin önemli bir sorununu ortadan kaldırdıklarını söyledi. DSİ'ye ait olan ve 35 yıl önce Demirtaş Barajı'ndan gelen suyu Bursa Ovası'na taşımak için inşa edilen sulama kanalının mahalle sakinleri için sorun oluşturduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Sulama kanalı, bir taraftan apartmanlara girişe engel olurken, diğer taraftan büyük tehlike arz ediyordu. Ayrıca çok fazla su sızdıran kanal, yeni yapılan evlerin temelini de çürütüp rutubete yol açıyordu. Kısaca kanal; boğulma tehlikesi, ulaşım engeli, görüntü kirliliği, kötü koku, haşerelerin üremesi gibi sebeplerden dolayı artık acil çözülmesi gereken bir konu haline gelmişti. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bugün buradayız. DSİ'nin işçi ve imkanlarıyla, ayrıca bütün kurumlarımızın desteğiyle adeta imece usulü problemi çözüme kavuşturuyoruz. İlk etapta 3000 metrelik su kanalı toprak altına alınacak ve mahalle sakinlerimiz de rahat edecek. Hemşehrilerimiz bundan sonra engelsiz ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşacak. Hem Demirtaş için hem de Bursa'mız için hayırlı olsun" dedi.



10 yılda 4 kat büyüdü



Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de nüfusu 20 binlerde olan Demirtaş'ın son 10 yılda nüfusunun 4 kat arttığını ve bugün 85 bin nüfuslu önemli bir bölge haline geldiğini söyledi. Bu kadar hızlı büyüyen bir yerleşim bölgesinin alt ve üst yapısı ile örnek bir şehir haline gelmesi noktasındaki hizmetlerden dolayı Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesine teşekkür eden Esgin, "Sulama kanalları, tarımsal potansiyelimiz için çok önemli. Yer altına alınması sürekli gündemdeydi. Hem DSİ hem Büyükşehir Belediyemizin gayretleriyle bugün ortadan kaldırıyoruz. Bu sorunu sulama sezona yetişecek şekilde bitiriyoruz. Demirtaş halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.



Sulama sezonuna yetişecek



DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk de sulama kanallarının 1985 yılında hizmete açıldığını ve 18 bin dekar tarım alanına hizmet veren ana iletim hattı olduğunu söyledi. Sulama kanallarının zamanla konutların arasında kalıp, Çin Seddi havası verdiğini dile getiren Çelenk, "Ben inanıyorum ki personelim bu çalışmayı en kısa süre içinde, sulama sezonundan önce bitirecek. Halkımız artık bu çileden kurtulmuş olacak. Şehir içinde çalışıyoruz. Trafik, hafriyat malzemesi ve diğer konulardaki destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA