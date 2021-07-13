Demir Kartallar şampiyonluk yolunda tarih yazıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demir Kartallar şampiyonluk yolunda tarih yazıyor

Demir Kartallar şampiyonluk yolunda tarih yazıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekerlekli Basketbol 2. Lig takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 1. Lig terfi maçlarında altıda 6 yaparak namağlup olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Tekerlekli Basketbol 2. Lig takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 1. Lig terfi maçlarında altıda 6 yaparak namağlup olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yalova'da oynanan 1. lige çıkma mücadelesi kapsamında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Yalova'da geride bıraktığı 6 müsabakadan da galip ayrılan taraf olarak şampiyonluk yolunda tarih yazıyor. İlk maçında Hakkari Sümbül takımı 100-47 mağlup eden Demir Kartal, ikinci maçında Van Bedensel Engellileri 68 -26 mağlup etmişti. Demir Kartallar şampiyonada sırasıyla Düziçi Engellileri 89-25, Malatya BŞB'yi 75-29, Amed Sportif'i 68-36 ve Karşıyaka ESK'yı 70-31 mağlup ederek altıda altı yaptı. 12 puan ile şampiyonluk yolunda tarih yazarken, müsabakada kalan son maçında ise Muş BESK, Hatay BŞB ve G.Hacıköy Hayat takımları ile karşı karşıya gelecek.

Takımın oyuncusu ve sponsoru iş insanı Ziya Yalçın, şampiyonluk yolunda geçen sene olduğu gibi bu yılda tarih yazdıklarını ifade ederek, son ana kadar mücadele ederek, kente şampiyonluk kupası ile döneceklerini söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu İlyas Tetik Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Şaban Yılmaz Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demir Kartallar şampiyonluk yolunda tarih yazıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:32:34. #1.15#

title