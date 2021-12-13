Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından

SELÇUK, İZMİR (DHA) - Selçuk İnan: Muslera yerdeyken golü yedik, biri yetkili bizi bu konuda aydınlatmalı

Rıza Çalımbay: Böyle bir golden galip geldiğimiz için üzgünüm

Arife Defne ARSLAN - Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, "Muslera'nın pozisyonunda futbolcu sağlığı önemliydi. Hakemler öyle takdir etti. Muslera yerdeyken golü yedik. Durdurması gerekirdi" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Bu golden kazandığımız için üzgünüm ama oyunun sıcaklığı ile futbolcularımızın o an bilerek yaptığını zannetmiyorum. Yatabare topu taca atsa bir şey demezdim" dedi.

Maç sonrası kulübün Muslera'nın sakatlandığı anı gösteren maç sonu paylaşımıyla ilgili de, "Ben onu görünce sinirlendim. O olmaması gerekiyordu. Hemen kaldırdık, hiç bir sorun olmadı. O anda galibiyet sevincini çekmek istemiş arkadaş, Muslera'yı değil. Ama Muslera da olmuş. İyi bir şey değil tabi ki ama bana geldi hemen kaldırın dedim. İyi bir şey değildi o. Kendisini çok takdir ettiğim bir oyuncu Muslera. Daha önce de bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlığında da çok üzülmüştüm. Ama söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.