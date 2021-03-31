Deliver Us the Moon PS5 ve Xbox Series platformlarına geliyor

Yayıncılığını Wired Productions geliştiriciliğini KeokeN Interactive, Deliver Us the Moon'un PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarını oyunseverlere duyurdu. Unreal Engine tarafından güçlendirilen oyun mekanikleriyle büyük merak toplayan Deliver Us The Moon, konsollarda pek çok avantaja sahip olacak.

Oyunun PS5 ve Xbox Series platformlarına çıkacak olan tarihi açıklanmadı. PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerine ücretsiz yükseltme fırsatı sunulacak.

Daha iyi oyun deneyimi sunacak olan tasarımlar, ray-traced yansımalar ve gölgeler içerecek.

DELIVER US THE MOON OYUN TANITIM YAZISI

Deliver Us The Moon, dünyanın kaynaklarının tükendiği apokaliptik yakın bir gelecekte geçen bir bilim kurgu gerilim oyunu. Çok önemli bir enerji tedarikini sağlayan bir ay kolonisi ile iletişim kesildi. Bir astronot, insanlığı yok olmaktan kurtarmaya yönelik kritik bir görev için tek başına aya gönderildi. İnsanoğlunu kurtaracak mısın yoksa uzayın karanlık boşluğunda unutulacak mısın?

• Gerçek dünya sorunlarının üstesinden gel

• Çok sayıda aracın sürüldüğü 1. ve 3. Şahıs bakış açılı oynanış

• Araştırıp keşfedebileceğin devasa, açık bir ay arazisi

• Klostrofobik, gerilim dolu aksiyon

• Yerçekimsiz oynanış sekansları

• Zekice hazırlanmış, zorlayıcı bulmacalar

• Akıldan çıkmayan, orkestral oyun müziği

• Unreal Engine 4 tarafından güçlendirilmiştir