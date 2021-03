Deliver Us the Moon PS5 ve Xbox Series platformlarına geliyor

Yayıncılığını Wired Productions geliştiriciliğini KeokeN Interactive, Deliver Us the Moon'un PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarını oyunseverlere duyurdu. Unreal Engine tarafından güçlendirilen oyun mekanikleriyle büyük merak toplayan Deliver Us The Moon, konsollarda pek çok avantaja sahip olacak.