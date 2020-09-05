'Delice beyazı' olarak biliniyor: 10 bin ton üretiliyor, tarladan 4.5 liraya satılıyor 'Delice beyazı' olarak biliniyor: 10 bin ton üretiliyor, tarladan 4.5 liraya satılıyor Kırıkkale'de 40 derecenin altında üzüm hasadına başlandı Kırıkkale'de bir sezonda 10 bin ton elde edilen 'Delice beyazı' olarak bilinen coğrafi işaretli üzümün kilosu tarladan 4.5 liraya satılıyor.

'Delice beyazı' olarak biliniyor: 10 bin ton üretiliyor, tarladan 4.5 liraya satılıyor

Kırıkkale'de 40 derecenin altında üzüm hasadına başlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir sezonda 10 bin ton elde edilen 'Delice beyazı' olarak bilinen coğrafi işaretli üzümün kilosu tarladan 4.5 liraya satılıyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olan 'Delice beyazı' olarak bilinen coğrafi işaretli üzümün ilk hasadına 40 derecelik sıcağın altında başlandı. Aylarca verdikleri zorlu uğraşların sonunda üzüm hasadına başlayan çiftçiler, aşırı sıcaklara rağmen çalışmaktan şikayet etmezken bu yılki rekolteden memnun kaldı.

İlçede tarım işçilerinin sabahın ilk ışığıyla başladığı üzüm toplama işlemi, akşam saatlerine kadar sürüyor. Pekmez, üzüm şırası ve pestil yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen üzüm salkımları tek tek kesilerek kasalarda toplanıyor. Yılda yaklaşık 10 bin ton rekoltesi olan üzümün kilosu ise tarladan 4.5 liraya satılıyor.

İHA muhabirine konuşan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, bu yıl rekolte olarak beklentilerinin 10 bin ton olduğunu belirterek, ikişer kiloluk kutular halinde 'Delice beyazı' üzümü Tarım Kredi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sera Anonim Şirketine yolladıklarını ifade etti.

"Hedefimiz marketler"

Üzümden elde edilen 10 çeşit ürünle bir marka olacaklarını anlatan Özdem, şunları kaydetti:

"Almak isteyen herkesi Tarım Kredi Kooperatiflerinden Delice beyazını almalarını tatmalarını istiyoruz. İnşallah bu vesileyle de Delice beyazı gün geçtikçe üründe üretimde hızlı bir şekilde yükseliyor. Yükselen bir marka olmaya başladık. Bunun yanında büyük marketlere girme hedefindeyiz inşallah. Delice beyazı ve Delice beyazının türevlerini üretmek için bir mücadelenin içerisindeyiz. Kırıkkale'de üzüm denilince Delice akla geliyor. İnşallah Türkiye'de de üzüm denilince Delice akla gelecek. Delice'de sadece üzüm ile değil, üzümün türevleriyle de çalması, ekşisi, pekmezi, pestili çekirdeği gibi buna benzer 10 çeşit ürünle inşallah bir marka oluşturacağız."

"12 bin bağ kurulu"

"Hem üreticiyi desteklemek hem ilçemizi geliştirmek anlamında ülke ekonomisine katkı olsun diye çalışmalara devam ediyoruz. İlk hasadımızı yaptık. İlk hasadımızı da Tarım Kredi Kooperatiflerine gönderiyoruz. Delice sınırları içerisinde 12 bin bağ kurulu. Bizim beklentimiz rekolte olarak da 10 bin ton civarında. Üzümlerimiz her şekliyle mükemmel. Çünkü Delice beyazı bir marka."

"Alfons üzümümüzde 6 liradan satılıyor"

Özdem, "Bağda şuanda 4.5 liraya Tarım Krediye gönderiyoruz. Diğer satıcılarımız da bunu 4 liraya, 5 liraya, 6 liraya alıyorlar. Alfons üzümümüz de 6 liradan satılıyor. Şuanda satışlarımızda bir sıkıntımız yok. Her yıl biz rekolteyi arttırarak büyütmek istiyoruz. Bir daha ki yılın planlamasını da karşılıklı bir protokole bağladık. Bir daha ki sezonda sadece üzümle kalmayacağız kavun, karpuz, Delice patlıcanı, domates ve biberimiz ile birlikte tarım krediye mal üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA