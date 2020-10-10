Davutoğlu, partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı
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Davutoğlu, partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı

10.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 18:09
Davutoğlu, partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Alibeyli Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesi Park Sitesi önünde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen kongrede İl Başkanı Mustafa Saygılı, İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ birer konuşma yaptı.

Mersin kongresinin ardından Osmaniye'ye gelen Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, partilileri selamladıktan sonra, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, "Bizi en iyi siz anlarsınız. Değişik vesilelerle Osmaniye'ye geldim. Böyle sıla özlemi dışında, babamdan aldığım bir nasihat vardır. Babam rahmetli İstanbul'da toptan ticaret yapardı. Ben de daha liseden itibaren gider fatura hesap defterini takip ederdim. Osmaniye'ye geldiğinde şunu derdi; 'Oğlum Osmaniyelileri kontrol etmeye gerek yok. Onlar borçlarını her daim tam vaktinde, hatta erkenden öderler. Osmaniyeli bir dostun varsa sırtın yere gelmez. Osmaniyeliden bir alacağın varsa da hiç şüphe etme. Onun için Osmaniyelilerin gönlü bizdeki yeri ayrı" diye konuştu.Mersin'de 41'inci İl Kongresi'nin yapıldığını söyleyen Davutoğlu, "Bunun anlamı şudur, Türkiye'de seçime girme şartlarını sağlamak için her partinin 41 ilde örgütlenmesi kongrelerini yapması şart. Biz 70 il ve 400 ilçede örgütlendik. Kongrelerimizi de tüm zorluklara ve pandemi şartlarına rağmen 3 ay gibi kısa bir sürede 41 ilde kongremizi yaptık" dedi.

Kongreye eşi Sare Davutoğlu ile birlikte katılan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, konuşmasının ardından Osmaniye'den ayrıldı.


Davutoğlu, partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı
Davutoğlu, partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı
Davutoğlu, partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı
Davutoğlu, partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı
Davutoğlu, partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı
Davutoğlu, partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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