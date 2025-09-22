Davinson Sanchez neden yok, Davinson Sanchez sakat mı, cezalı mı (Galatasaray Konyaspor)?

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak mücadele öncesi maç kadroları resmen duyuruldu. Ancak Davinson Sanchez'in listede bulunmaması kafalarda soru işareti yarattı. Deneyimli futbolcunun sakatlık mı yaşadığı, yoksa ceza nedeniyle mi oynayamadığı konusunda açıklama bekleniyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta kapanışında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 22 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak Bein Sports 1 kanalı; Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

DAVİNSON SANCHEZ NEDEN YOK?

Davinson Sanchez yedekler arasında yer alıyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da oynanacak mücadeleye, sarı-kırmızılıların evi olan Rams Park Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY - KONYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Konyaspor : Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Bardhi, Melih, Muleka, Umut

GALATASARAY'IN HEDEFİ LİDERLİĞİ KORUMAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında Frankfurt karşısında farklı bir yenilgi alan son 3 sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, taraftarının önünde moral arıyor. Ligde oynadığı ilk 5 maçı kazanan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'u da mağlup ederek serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

KONYASPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Sezona Eyüpspor ve Gaziantep FK galibiyetleriyle başlayan Konyaspor, ardından Göztepe ile berabere kalmış ve Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Yeşil-beyazlı ekip, güçlü deplasmandan galibiyet çıkararak yeniden çıkışa geçmenin peşinde.

GALATASARAY - KONYASPOR REKABETİNDE TARİHÇE

İki takım bugüne dek 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 35 galibiyet alırken, Konyaspor sadece 5 kez kazandı. 8 maç berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip toplamda 92 gol atarken, yeşil-beyazlılar 32 gol kaydetti.