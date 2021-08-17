Davet ile yatırımcılar Adıyaman'a geliyor
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Davet ile yatırımcılar Adıyaman'a geliyor

Davet ile yatırımcılar Adıyaman'a geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adıyaman Genç Girişimler Kurulunun girişimleri ile Adıyaman'a yatırımcı gelmeye devam ediyor.

Adıyaman Genç Girişimler Kurulunun girişimleri ile Adıyaman'a yatırımcı gelmeye devam ediyor.

Türkiye'de 3 ilde şapka başta olmak üzere çeşitli promosyon ve elbise üretimi yapan bir firma yurtiçi ve yurtdışı pazarına sunmak üzere Türkiye'nin en modern ve entegre tesisini Adıyaman'ın Gölbaşı OSB'ne inşa edecek. 250 kişinin istihdam edileceği tesiste şapka, bere, eldiven, atkı, yelek ve çok amaçlı şapkalar üretilecek. Bu yatırım ile üretim ve pazarın büyük çoğunluğunu elinde bulunduran firma yurtdışı piyasasında da söz sahibi olacak. Firma TOBB Adıyaman Genç Girişimler Kurulunun'da desteği ile 3 ay içinde üretim yapıp ihracat yapmayı planlıyor.

Girişimcilik ekosisteminin oluşması, genç nüfusta girişimcilerin çıkması ve genç istihdamın oluşması için faaliyetlerde bulunan Genç Girişimciler Kurulunun Adıyaman ve Güneydoğu Başkanı Ahmet Yolcu, "Yatırımcıları Adıyaman'a çağırmaya, Adıyaman içinde yeni girişimcilerin çıkması için mücadele ediyor. Bunun yanında mevcut yatırımcılara devlet destekleri ile 6. Bölge teşviklerini, KOSGEB hibelerini anlatıp yatırımcıların önünü açmaya ve işleri kolaylaştırmaya devam ediyor.

Girişimciliğin zor bir şey olmadığını herkese anlatmamız lazım mottosu ile yola çıkan kurul; normalleşme ile önümüzdeki günlerde gençler için kariyer zirveleri, paneller ve konferanslar düzenlemeyi planlıyor" dedi. - ADIYAMAN

Davet ile yatırımcılar Adıyaman'a geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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