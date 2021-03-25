Datça Belediyesi'nin tweeti 6 bin dolara satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datça Belediyesi'nin tweeti 6 bin dolara satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Datça Belediyesi'nin tweeti 6 bin dolara satıldı

Datça Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde atılan tweet, ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılması amacıyla satılığaçıkarılmıştı.

Datça Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde atılan tweet, ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılması amacıyla satılığa

çıkarılmıştı. NFT formatında satışa çıkarılan tweet, 24 saatlik açık arttırmanın sonunda 6 bin dolara satıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Datça Belediyesi olarak dünyada bir ilki gerçekleştirerek bir tweetimizi 6000 USD bedelle sattık. Blockcain teknolojisinin bir uzantısı olan NFT formatında satışa çıkardığımız tweetimiz 24 saatlik açık arttırmanın sonunda Bitexencom firması tarafından satın alındı. Ödemesi gerçekleşen tweetin bütün geliri ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacak. NFT ile yapılan ilk satış Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından gerçekleştirilmiş ve attığı ilk tweeti 2.9 milyon dolara satılmıştı" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça Belediyesi'nin tweeti 6 bin dolara satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:54:56. #1.15#
title