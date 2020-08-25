Darıca'daki asfaltlar kışa kadar yenileniyor Darıca Belediyesi asfalt yama ve yol bakım ekibi, ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Darıca Belediyesi asfalt yama ve yol bakım ekibi, ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan asfalt yama ve yol bakım ekibi tarafından ilçenin tüm mahallelerinde bozuk yollar onarılıyor. Belirlenen program dahilinde kış gelmeden bitirilmek istenen çalışmalar hem asfalt yama hem de parke serim işlemleri devam ediyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sokaklardaki çukurların kapatılacağını söyleyen Başkan Bıyık, "Darıcalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Sokaklardaki çukurları kapatmak önceliğimiz. Darıca'nın bütün mahallelerinde cadde cadde, sokak sokak planladığımız takvime göre asfalt çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak hummalı bir çalışmayla bozuk yolları onarıyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA