Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy'a ziyaret

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'u, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mardin Şube Başkanı Hatip Çelik ziyaret etti.

Çelik beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, ilçeye hizmet için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Görevlerinin yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak olduğunu kaydeden Aksoy, "Ayrım yapmadan, ötekileştirmeden ilçemize hizmet etmemiz gerekiyor. Derneklerin, bütün yerel yöneticilerin, kurum ve kuruluşların ana düşüncesi bence de bu olması lazım. İlçemizin standardını yükseltmek ve daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.