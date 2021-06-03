Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar

Türk deniz ürünleri, dondurulmuş balık ve konserve üreticisi Dardanel, Yunanistan'da önemli bir yatırıma imza atıyor. Neredeyse tüm aşamaları tamamlanan satış işleminin son pürüzlerinin ardından Dardanel tarafından Yunan şirket için 6.2 milyon euro'luk ödeme yapılacak.

Türkiye'de dondurulmuş balık ve konserve ürünleri alanında faaliyet gösteren Dardanel, Yunanistan'da önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Niyazi Önen tarafından 1984 yılında kurulan Dardanel Ton'un Yunan deniz ürünleri devi G. Kallimanis SA.'yı satın almak için anlaşmalarını tamamladığı ve satış işleminde son pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

KAP'A BİLDİRİM YAPILDI

Satın alma işlemine ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pazartesi günü bilgi verildi. Şirketten, işlemlerle ilgili yapılan bilgilendirmede, "Dondurulmuş deniz ürünleri üretimi ve satışında pazar lideri olan G. Kallimanis SA.'nın gayrimenkul, fabrika binaları, arazi, üretim makineleri, ticari markalar, lisanslar ve unvanlar gibi ticari ve sınai varlıklarının, Yunan tasfiye mahkemelerinden alınacak bir karara göre satın alınacaktır" denildi.

İLK ADIM DEVİR SÖZLEŞMESİ

Satış işlemiyle ilgili atılacak son adımın, şirketin borçlarının ödenmesine yönelik olacağı öğrenildi. Şirketin yaklaşık 62.3 milyon Euro (646 milyon TL) tutarındaki borçlarının teminatlarıyla birlikte ilgili finans kuruluşlarına ödenmesinin ardından devir sözleşmesi imzalanacak.

YUNANİSTAN'DAKİ VARLIKLARI TÜRK ŞİRKETİNE GEÇECEK

Bunu takiben G. Kallimanis'in ticari ve sınai varlıklarının devri için Yunan mahkemelerine başvuracak ve Yunanistan'daki varlıkları 'Dardanel Greece SA' aracılığıyla Türk şirketi adına işlemler gerçekleştirilecek.

GENİŞ İHRACAT AĞINA SAHİP

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Dardanel CEO'su Niyazi Önen, Kallimanis'in dondurulmuş deniz ürünleri üretimi ve satışı konusunda yarım asra yakın geniş bir deneyime sahip olduğunu söyledi.

Önen, "Üretim gücü ve teknolojisinin yanı sıra zengin ürün portföyüne ve geniş ihracat ağı potansiyeline sahip bu firmayı bünyemize katmak hedefimizdi" diye konuştu.