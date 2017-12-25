Dağlarında Kar, Sahillerinde Bahar

Antalya'da bir gün önce etkili olan soğuk hava nedeniyle dağlara kar yağarken, bugün ise sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.



"Türkiye'nin turizm başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yağışlı havanın ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Sıcaklığın öğle saatlerinde 18 dereceyi bulduğu kentte, bahardan kalma bir gün yaşandı. Güzel havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.



Konyaaltı sahilinde bazı vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkartırken, bazıları ise güneşlenip balık tutmaya çalıştı. Sahil şeridinde kimileri koşu ve yürüyüş yaparken kimileri de bisiklete binerek güneşli havayı değerlendirdi.



Antalya'nın sahile bakan dağların yüksek kesimlerinin ise karlarla kaplı olduğu dikkati çekti. Karlı dağ manzarası eşliğinde güneşlenen ve denize girenler ilginç bir görüntü oluşturdu.



Deniz kenarında güneşlenenlerden Ümit Demir, Antalya'da iki gün arayla iki farklı mevsim yaşadıklarını söyledi. Böyle bir şehirde yaşadıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade eden Demir, "Karşımızdaki dağların zirveleri karla kaplı. Biz bu manzara eşliğinde deniz keyfi yapıyoruz. Antalya'da aynı gün içinde bir saatlik bir yolculukla kayak yapıp, kar topu oynayabilir, sahile inip denizde yüzebilirsiniz. Bu durum Antalya'nın en önemli ayrıcalıklarından birisi." dedi.



Antalya'da güneşli havanın iki gün daha etkili olması bekleniyor.