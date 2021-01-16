D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar

16.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:32
D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar

KÜÇÜKÇEKMECE'den Avcılar yönüne giden sürücülerin zaman zaman D-100 Karayolu'ndan yan yola, zaman zaman da yan yoldan D-100 Karayolu'na gidebilmek için tüm kuralları hiçe sayarak geri geri gitmeleri kameralar tarafından görüntülendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'den Avcılar yönüne giden sürücülerin zaman zaman D-100 Karayolu'ndan yan yola, zaman zaman da yan yoldan D-100 Karayolu'na gidebilmek için tüm kuralları hiçe sayarak geri geri gitmeleri kameralar tarafından görüntülendi.

Küçükçekmece'den Avcılar'a giden sürücülerin bir bölümü D-100 Karayolu'nda ilerlerken yan yolu boş görünce buraya girmek için kuralları hiçe sayarak geri giderken, yollarında giden diğer sürücülerin yaşamını da tehlikeye sokuyor. Benzer görüntüler zaman zaman yan yolda da görülüyor. Buradaki sürücülerin de yine ters yönde ilerleyerek yollarında giden sürücülerin de can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyor. Cep telefonları ile görüntülenen kural tanımazlıkta bazı arazi araçları veya cip sürücülerinin ters gitme yerine refüjü aşarak boş olan yola yöneldiği dikkat çekti.


D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar
D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar
D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar
D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Kanye West Aleyna Tilki Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Altın Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 09:33:03. #1.15#
title