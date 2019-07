Cyberpunk 2077'nin Başarısı, The Witcher 4'ün Ertelenmesine Neden Oldu

Cyberpunk 2077 ile birlikte kendinden fazlasıyla söz ettiren CD Projekt Red, bundan önce The Witcher serisiyle ön plana çıkıyordu. Bu sebeple The Witcher hayranları, dördüncü oyun için Cyberpunk 2077'nin çıkışını bekliyordu ancak CD Projekt Red'in şu anki planları arasında The Witcher 4 bulunmuyor.

E3'teki çıkışıyla çok büyük bir ses getiren Cyberpunk 2077, tek oyunculu şekilde önümüzdeki sene hayranlarıyla buluşacak. Oyunda Keanu Reeves gibi ünlü bir isim de bulunacak. Bu da oyun henüz piyasaya çıkmadan adından fazlasıyla söz edilmesine neden oluyor.

Peki, CD Projekt Red'in diğer yapımı neden bu kadar önemsiz hale geldi?

CD Projekt Red Başkanı Adam Kicinski, Polonyalı bir finans sitesiyle yapılan röportajda Cyberpunk 2077'nin ön siparişlerinin 'çok güçlü' olduğunu belirtti. Kicinski, aynı zamanda Cd Projekt Red'in 5 ayrı projeyle ilgilendiğini de belirtti.

Bu röportaja baktığımız zaman CD Projekt Red'in şu an için Cyberpunk 2077 başarısına odaklandığını açıkça görebiliyoruz ancak tüm kanıtlar bunlarla sınırlı değil.

Bahsi geçen beş projeden birincisi, herkesin tahmin edebileceği üzere, Cyberpunk 2077'nin tek oyunculu hikaye süreci. İkincisi de yine Cyberpunk ile ilgili bir proje. Şu an için oyunun Cyberpunk 2077 ile aynı evrende geçeceği biliniyor.

Eurogamer'a göre üçüncü proje Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu seçeneğine odaklanacak. Oyun yayınlandıktan sonra geleceğini düşündüğümüz bu mod, GTA V'te olduğu gibi bir oyun deneyimini kullanıcılara sunacak.

CD Projekt Red'in üzerine çalıştığı dördüncü projeyse Witcher temalı bir kart oyunu olan Gwint olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci projenin ismi ise şu an için belli değil.

Tüm bu tabloyu incelediğimiz zaman beşinci proje, The Witcher 4 olsa bile The Witcher 4'ün gelişine uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Cyberpunk 2077'nin benzeri oyunun 2021 sonunda geleceği düşünüldüğü zaman The Witcher'ın yeni oyununun en iyi ihtimalle 2022 yılında geleceğini belirtmekte fayda var.