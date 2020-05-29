Cüneyt Kuzu yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısında
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Cüneyt Kuzu yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısında

Cüneyt Kuzu, 'Yak' isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Cüneyt Kuzu yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısında
29.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:47

Cüneyt Kuzu, 'Yak' isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

'Aklın Kalmasın' ve 'Hadi Gel Bir Daha' adlı parçaları ile büyük başarı yakalayan Cüneyt Kuzu'nun yeni single çalışması 'Yak' Youtube ve tüm dijital marketlerde yerini aldı. Sözü Sertan Güçlü'ye ait olan şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise Buğra Karaçam oturdu.

Cüneyt Kuzu Kimdir?

Cüneyt Kuzu, 1 Aralık 1982 yılında Siirt'te dünyaya geldi. Daha önce tekstil sektöründe çalışan Kuzu, yaklaşık bir yıl önce müzik dünyasına adım attı. 'Aklın Kalmasın' ve 'Hadi Gel Bir Daha' adlı parçaları ile büyük hayran kitlesi oluşturan Cüneyt Kuzu, üçüncü parçası olan 'Yak' ile tekrardan sevenlerinin karşısına çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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