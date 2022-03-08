Türkiye'nin en popüler hakemi olan Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'deki son dönemi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. TV 100'de yorumculuk yapan eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, deneyimli hakemin yeni sezonda Suudi Arabistan'da çalışacağını belirtti. Bunun akabinde futbol severler, Cüneyt Çakır başka lige mi geçiyor, hangi lig? Hakem Cüneyt Çakır başka ligde mi hakemlik yapacak, yeni ligi neresi olacak? merak etti. İşte ayrıntılar...

CÜNEYT ÇAKIR BAŞKA LİGE Mİ GEÇECEK?

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Süper Lig'e veda ediyor. Konuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek önümüzdeki sezon. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var." derken deneyimli hakemin yeni sezonda Suudi Arabistan'da çalışacağını belirtti.

Deniz Ateş Bitnel yaptığı açıklamada, " Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek önümüzdeki sezon. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var. Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Anlaşma sağlandı." ifadelerini kullandı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Cüneyt Çakır, Arap ülkesinin Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalaması durumunda astronomik bir maaş alacağı iddia edildi. Çakır'ın Suudi Arabistan'dan 1 sezon için 500 bin dolar kazanacağı konuşuluyor.

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