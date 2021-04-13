Cüneyt Çakır'a Slavia Prag-Arsenal maçında görev
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Cüneyt Çakır'a Slavia Prag-Arsenal maçında görev

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cüneyt Çakır'a Slavia Prag-Arsenal maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya'nın Slavia Prag ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya'nın Slavia Prag ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci maçını yönetecek.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena Stadyumu'nda 15 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:45:51. #1.15#
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