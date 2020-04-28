Cumhuriyet Üniversitesinin hazırladığı projeler TÜBİTAK tarafından desteklenecek
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Cumhuriyet Üniversitesinin hazırladığı projeler TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından hazırlanan projeler TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Cumhuriyet Üniversitesinin hazırladığı projeler TÜBİTAK tarafından desteklenecek
28.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:00

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından hazırlanan projeler TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, danışmanlıklarını Dr. Öğr. Üyesi Melike Demirbolat'ın yaptığı üç ayrı proje hazırlandı.

Lisans öğrencilerinden Pınar Yıldız'ın "Leke Giderici Gece Kremi Formülasyonu Geliştirilmesi", Abdurrahman Demirel'in "Yarı-Katılarda Sıvağ Farklılığının ve Yapılan Dondurup Çözme İşleminin Ürün Stabilitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Projesi" ve Özge Kaya'nın kanser tedavisinde kullanılmak üzere "Metotreksat Nanopartikül Formülasyonlarının Geliştirilmesine Yönelik Projesi" TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Projelerin danışmanlıklarını yapan Dr. Öğr. Üyesi Melike Demirbolat, projede görev alan öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA

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