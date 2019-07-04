Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak."

Kaynak: AA
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