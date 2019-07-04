Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak."
Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'ler yakın tarihte gelecek ve aktif olarak kullanılacak
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