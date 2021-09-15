Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz' - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yeni Yazılımlar Yarışıyor (Y3) Programı 2. Dönem Ödül Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yeni Yazılımlar Yarışıyor (Y3) Programı 2. Dönem Ödül Töreni"ne katıldı. (2)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir:
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz' - Haberler
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