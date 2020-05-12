Cumhurbaşkanlığı'nca 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Kuş Cenneti havadan görüntülendi
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Cumhurbaşkanlığı'nca 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Kuş Cenneti havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı'nca 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Kuş Cenneti havadan görüntülendi Başkan Demir: "Kuş Cenneti'ni koruma noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz" 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve geçen hafta da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile...

Cumhurbaşkanlığı'nca 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Kuş Cenneti havadan görüntülendi
12.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:49

Cumhurbaşkanlığı'nca 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Kuş Cenneti havadan görüntülendi

Başkan Demir: "Kuş Cenneti'ni koruma noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz"

SAMSUN - 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve geçen hafta da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dünyadaki sayılı alanlardan bir tanesi olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni koruma noktasında büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

"Dünyadaki sayılı alanlardan bir tanesi"

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kesin korunacak hassan alan ilan edildi. Deltanın korunması için birçok çalışma yaptıklarını belirten Başkan Demir, "2016 yılında UNESCO tarafından geçici listeye alınan Kızılırmak Deltası özellikle doğal yaşam alanı açısından dünyada sayılı alanlardan bir tanesidir. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlandı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 'kesin korunacak hassas alan' statüsüne kavuşmuş oldu. Bu çok önemli bir karardır. 21 bin 700 hektarlık bir alana sahip olan Kuş Cenneti özellikle Türkiye'de ve Samsun'da barındırdığı kuş türleri ile bilinir. 486 tane Türkiye'de rastlanan kuş çeşidi var. Bunun 359'u bu bölgededir. Göç yolu üzerindedir. Sadece kuşların bulunduğu doğal bir yaşam alanı değil, burada 554 çeşit bitki cinsi bulunmaktadır. 35 adet balık cinsi yer almaktadır. 42 adet memeli hayvan bulunmaktadır. Türkiye'de manda popülasyonunun en fazla olduğu bir yerdir. Deltada 260 omurgasız canlı bulunuyor. 13 sürüngen çeşidi bulunuyor" bilgilerini verdi.

"Kuş Cenneti'ni koruma noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak deltaya giriş ve çıkışların kontrol altına alındığını hatırlatan Demir, "Özellikle 19 Mayıs ilçesi tarafından girişte orada yapılan kaçak yapıların büyük mücadele sonucu yıkımlar gerçekleşti. Tekrar tabii haline kavuşturuldu. Giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Özellikle ziyarete gelecek insanlarımızın burayı gezmesi görmesi için yolları uygun şekilde yapıldı. Fosil yakıt kullanmayan araçlar ile bu alanda gezilmesi temin edildi. Bu çalışmaları yaptıkça oraya gittiğinizde gördüğünüzde bu kuşlar, canlılar, insanların yanlarından kaçmamaya, ürkmemeye ve doğal yaşam alanına hızlı bir dönüş olduğunu görüyoruz. Doğal yaşamı, doğayı Allah'ın yaratmış olduğu özel nimetlere sahip bu bölgeyi, şehrimizi, ülkemizi koruma noktasında büyük bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı'nca 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Kuş Cenneti havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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