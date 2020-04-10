Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yurdakul: "Yerli üretim kabiliyetinin önemi... Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin maske ve solunum cihazı gibi tıbbi ürünleri üretmeye başladığını söyleyerek, bu süreçte yerli üretim kabiliyetinin öneminin anlaşıldığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin maske ve solunum cihazı gibi tıbbi ürünleri üretmeye başladığını söyleyerek, bu süreçte yerli üretim kabiliyetinin öneminin anlaşıldığının altını çizdi.

Atlantik Konseyi Türkiye, küresel ekonomideki gelişmeler ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin telekonferans yöntemiyle bir panel düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul Yurdakul, yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınının süresine ilişkin belirsizliğin büyük bir sıkıntı oluşturduğunu söyleyerek, Türkiye de dahil olmak üzere ülkelerin kısa ve uzun vadeli iki ayrı stratejisinin olduğunu ve şimdilik kısa vadeli önlemler üzerinde durulduğunu belirtti.

Ücretsiz sağlık hizmeti

Covid-19 ile mücadelede sağlık hizmetlerinin kamu tarafından karşılanmasının önemini vurgulayan Yurdakul, "Türkiye nüfusunun yüzde 93'ü, sosyal güvenlik sistemi kapsamında kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor" şeklinde konuştu.

Yurdakul, Türkiye'nin Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için 18 Mart'ta 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adı verilen paketi açıkladığını hatırlatarak, söz konusu destek paketinin vergi, ödemeler ve kredilere ilişkin kısa vadeli önlemleri kapsadığını anlattı. Kamu bankalarının uygulamaya koyduğu ilave destek paketlerine de değinen Yurdakul, bu önlemlerin kısa vadeli iyimser senaryoya dayandığını ifade etti.

"Yerli üretim kabiliyetinin önemini gördük"

Perakende sektöründe talepte büyük bir azalış olduğuna değinen Yurdakul, imalat sanayinde faaliyet gösteren şirketlerde de kapasite kullanım oranında düşüş görüldüğünü söyledi. Kötü senaryoda salgının 12 ila 18 ay arasında süreceğini ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerde her şeyin çok farklı olacağını belirten Yurdakul, "Bu süreçte, yerli üretim kabiliyetinin önemini gördük. Maske ve solunum cihazı gibi sağlıkla ilgili bazı malzemelerle tek kullanımlık ürünleri üretmeye başladık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA