Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İçinde bulunduğumuz dinamik süreci tüm etkenleriyle takip ederek...
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.
03.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:04
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (3)
Kaynak: AA