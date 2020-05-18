Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezaevlerinde yapılmayan kapalı görüşleri belirli...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezaevlerinde yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirlerle haziran ayında yeniden başlatıyoruz.
18.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezaevlerinde yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirlerle haziran ayında yeniden başlatıyoruz. Açık cezaevinde bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA