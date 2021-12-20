Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır.
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek."
Sizce, Dolar 20 ? olur mu? #Dolar | #Dolar20tl— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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