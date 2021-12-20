Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak."

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız.'

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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