Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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