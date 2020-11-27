Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün vatandaşlara seslenerek ellerindeki altın ve dövizleri 'Varlık Barışı' sistemine dahil etme çağrısının ardından uygulama merak konusu oldu. Varlık Barışı'ndan yararlananlar vergi ödemeyecek. İşte 10 soruda sistemin detayları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum" sözleriyle duyurduğu Türkiye'nin 6. Varlık Barışı uygulaması geçtiğimiz günlerde yasalaştı.

VARLIK BARIŞI'NDAN YARARLANAN VERGİ ÖDEMEYECEK

Sisteme giren her türlü yerli ve yabancı kaynağın vergi ve takipten muaf olacağı uygulamayla, büyük miktarda kaynağın kayıt altına alınması ve yurda döviz girişi sağlanması planlanıyor. Varlık Barışı'ndan yararlananlar herhangi bir şekilde vergi ödemeyecek. Milliyet'te yer alan habere göre, sistemin detayları şöyle:

1- DAHA ÖNCE KAÇ VARLIK BARIŞI YASALAŞTI?

Daha önce 5 Varlık Barışı uygulaması yasalaştı. Varlık Barışı, ilk kez 2008'de uygulandı. Yurt içi varlıklar için yüzde 5, yurt dışı varlıklar için yüzde 2 vergi alınan yasayla 26.9 milyar lirası yurt dışından, 20.3 milyar lirası yurt içinden olmak üzere toplam 47 milyar 302 milyon liralık kaynak sisteme sokuldu. 2013'teki ikinci Varlık Barışı'nda, 69.8 milyar liralık beyana karşılık 10.5 milyar liralık kaynak getirilirken, 209 milyon lira vergi tahsilatı yapıldı. 2016, 2018 ve 2019'da da Varlık Barışı uygulamaları yürürlüğe konuldu. Son olarak Varlık Barışı'nda sisteme sokulan tutar 17 milyar lira olurken, yüzde 1 vergi kesintisi ile yaklaşık 170 milyon liralık vergi tahsilatı yapıldı.

2- HANGİ VARLIKLAR KAPSAMDA?

Yeni Varlık Barışı kapsamında, 30 Haziran 2021'e kadar yurtiçi veya dışından para, döviz, altın ve diğer sermaye araçları kayda geçirilebilecek.

3- VERGİ ORANI NE KADAR OLACAK?

Varlıklarını yurda getirip sisteme sokanlar, gelir veya kurumlar vergisi ödemeyecek, şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda stopaj kesilmeyecek.

4- GETİRİLEN PARA İNCELENECEK Mİ?

Varlık Barışı'ndan yararlananlar hakkında, getirdikleri kaynak üzerinden vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu olmayacak.

5- PARA NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Yurt dışından getirilerek bildirilen varlıklar, serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler, bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi, bunları sermaye olarak da kullanabilecek.

6- BORÇ ÖDEMEDE KULLANILABİLECEK Mİ?

Yurt dışındaki varlıklar, yine yurt dışında bulunan bankalardan kullanılan kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek. Bu tip ödemelerde, paranın Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacak.

7- SÜRE NE KADAR?

Yurt dışından getirilecek varlıklar, TL değeri üzerinden 30 Haziran 2021'e kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek. Bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi şartı aranacak.

8- PARA NEREYE GETİRİLECEK?

Varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi halinde, ülkeye getirilme şartı sağlanmış olacak.

9- UZATMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı, yasada yer alan süreleri, 6 ayı geçmeyen süreler halinde 1 yıla kadar uzatmaya yetkili. Bu konudaki uygulama usul ve esasları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkili olacak.

10- YURT İÇİNDEKİ HANGİ VARLIKLAR SİSTEME GİRECEK?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin döviz, TL, altın, taşınmaz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları kayda girecek. Söz konusu varlıklar için vergi dairesine bildirimde bulunulacak. Bildirilen varlıklar, 30 Haziran 2021'e kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilecek.