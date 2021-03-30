Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi. Türkiye'nin Norveç'i mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'la telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki isim tarafından Letonya maçına davet edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi.

ERDOĞAN VE BAKANLAR TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya ile karşılaştığı mücadeleyi izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi. Erdoğan'ı stadyuma gelişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı.

ŞENOL GÜNEŞ VE BURAK YILMAZ'LA KONUŞMUŞTU

A Milli Takım'ın Norveç'i mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'la telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki isim tarafından Letonya maçına davet edilmişti. Letonya karşılaşması için tribündeki yerini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi

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