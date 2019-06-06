CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE BAYRAMLAŞTI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bayramlaştı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman bin Abdülaziz karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etmiştir.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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