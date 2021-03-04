Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin demokratik ve ekonomik çehresini tümüyle değiştiren...
04.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin demokratik ve ekonomik çehresini tümüyle değiştiren parti biziz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin demokratik ve ekonomik çehresini tümüyle değiştiren parti biziz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan