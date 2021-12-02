Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi (2)

"MİLLETİMİZİ GURURLANDIRDINIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcular ve antrenörlere hitaben yaptığı konuşmada, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attığını belirten Erdoğan, "Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zorlu bir dönemde, Tokyo'dan gelen müjdeli haberler le milletçe büyük bir heyecan ve sevinç yaşadık. Tokyo'dan madalyayla dönen sporcularımızı Külliye'de ağırladığımızda aynı başarıyı Paralimpik Milli Takımımızdan da beklediğimizi belirtmiştik. Yaz Olimpiyatları'na katılan sporcularımız gibi siz de bizi mahcup etmediniz. Paralimpik Oyunları'nda 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyaya ulaşarak milletimizi gururlandırdınız" diye konuştu.

Sporcuların her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim. Siz kardeşlerimin de bugüne kadar çok çalıştığınızı elinizden gelen gayreti gösterdiğinizi biliyorum. Ancak hedeflerimize ulaşmamız için daha fazla çalışmamız daha fazla ter dökmemiz daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayılarımızı katlayarak artıracağımızı düşünüyorum" dedi.

Caner ÜNVER/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Spor Haberleri

Haberi Kaydet