Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgını döneminde iki sektörün öneminin ortaya çıktığını söyledi. Erdoğan, bunları sağlık, gıda ve tarım olarak sıraladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.

Sözlerine "Konya Ovası Sulama projesinin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekarlık alanın sulamasını yapmasını hedefliyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız.

"ELİMİZDE İMKANLARI DOST VE KARDEŞ ÜLKELERLE PAYLAŞTIK"

Pandemi döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi sağlık diğeri gıdadır. Elimizdeki imkanları bu süreçte pek çok dost ve kardeş ülke ile de paylaştık. Pek çok ülkede temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Hamdolsun Türkiye olarak alnımızın akıyla çıktık.

Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik."