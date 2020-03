Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarını alkışladı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile 24 saat özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını eşi Emine Erdoğan ile birlikte alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar" ile video paylaştı. Erdoğan, sağlık çalışanlarını eşi ile birlikte alkışladığı videoda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza selamlar, sevgiler. Her türlü zorluğu, her türlü bu noktadaki sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza, şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler. Sakın sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim."

Görüntü Dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarını alkışlaması

Emine Erdoğan'ın sağlık çalışanlarını alkışlaması

