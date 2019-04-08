Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Temel Hedefimiz, Tarımda, Gümrüklerde, Ticari İlişkilerimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Temel Hedefimiz, Tarımda, Gümrüklerde, Ticari İlişkilerimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et