Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Temel Hedefimiz, Tarımda, Gümrüklerde, Ticari İlişkilerimizin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır."
Kaynak: AA